Zimski praznici ponovno u dva dijela, roditelji nisu oduševljeni: 'Besposlen pop i jarca krsti'

Čitatelji tportala u većoj mjeri ne podržavaju prijedlog Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih da se zimski praznici sljedeće školske godine ponovno održe u dva dijela. Čak 36,4 posto ispitanika misli da je predloženi kalendar lošiji, a njih još 23,3 posto drži da uopće nije dobar
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je novi prijedlog kalendara za sljedeću školsku godinu. To ne znači da će se sve zaista tako i odvijati, jer kalendar prvo mora proći javno savjetovanje, a potom i ostalu proceduru prije nego što će biti usvojen.
Prema tom prijedlogu, sljedeća bi školska godina trebala početi 7. rujna 2026., a završiti 15. lipnja 2027. Za maturante, školska će godina biti gotova 21. svibnja.
Novost je što se ponovno vraćaju zimski praznici u dva dijela. Prvi dio će trajati od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače.
Kako su upravo zimski praznici u dva dijela pretprošle godine izazvali brojne polemike među roditeljima, nastavnicima i dužnosnicima ministarstva, upitali smo vas što mislite o prijedlogu kalendara za novu školsku godinu?
Da je kalendar dobar smatra 13,2 posto naših čitatelja. Da je ovaj raspored bolji od prethodnog misli 12,8 posto čitatelja.
S druge strane, 36,4 posto ispitanika misli da je ovaj kalendar lošiji od prethodnog, a da uopće nije dobar drži 23,3 posto čitatelja tportala. Neodlučnih je bilo 14,3 posto.
"Očekivali smo takvu reakciju, kao i svake godine. Nije to ništa drugačije od ranijih godina", rekao je ministar Radovan Fuchs novinarima nakon svečana dodjele Državnih nagrada za znanost za 2024. godinu, upitan da prokomentira to što su predstavnici udruga ravnatelja osnovnih i srednjih škola iznijeli podijeljena stajališta o prijedlogu školskog kalendara prema kojem se zimski praznici ponovno razdvajaju u dva dijela.
"Ja mislim da besposlen pop i jarca krsti", odgovorila je jedna čitateljica na Facebooku, dok se druga zapitala: "Koliko bi mi trebali imati godišnjeg? A i neki vrtići jedva čekaju da su praznici", dodala je.
"Rade cirkus koji je nepotreban", zaključak je čitatelja tportala na novi prijedlog kalendara za sljedeću školsku