Zimski praznici ponovno u dva dijela, roditelji nisu oduševljeni: 'Besposlen pop i jarca krsti'

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predstavilo je novi prijedlog kalendara za sljedeću školsku godinu. To ne znači da će se sve zaista tako i odvijati, jer kalendar prvo mora proći javno savjetovanje, a potom i ostalu proceduru prije nego što će biti usvojen.

Prema tom prijedlogu, sljedeća bi školska godina trebala početi 7. rujna 2026., a završiti 15. lipnja 2027. Za maturante, školska će godina biti gotova 21. svibnja.

Novost je što se ponovno vraćaju zimski praznici u dva dijela. Prvi dio će trajati od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi od 22. do 26. veljače.