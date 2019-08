Žene u Bangladešu više ne moraju objaviti jesu li djevice

Žene u Bangladešu na vjenčanim listovima više se ne moraju izjašnjavati jesu li djevice, presudio je tamošnji vrhovni sud nakon petogodišnje borbe skupina za ženska prava u nastojanjima da ženama zaštite privatnost žena i spriječe da ih se ponižava

Mladoženja će po novom pravilu također morati otkriti je li neoženjen, rastavljen ili udovac.

Odvjetnica Ainun Nahar Siddiqua rekla je da slučaj seže još u 2014. kada je potpisana peticija za promjenom pravila unutar bangladeškog Zakona o braku i razvodu iz 1974.

'Presuda nam daje vjeru da se možemo boriti i stvoriti više promjena za žene u budućnosti', rekla je Siddiqua za Reuters.

'Ispunili smo peticiju jer se traženje da se žena izjasni kao djevica ili ne protivi njezinom pravu na privatnost', istaknula je.

Mohammad Ali Akbar Sarker iz matičnog ureda u Dhaki rekao je da matičari čekaju službenu obavijest ministarstva pravosuđa o promjeni.

'Sklopio sam mnogo brakova u Dhaki i često su me pitali zašto se muškarci ne moraju izjasniti o svom statusu kao što to moraju žene. Uvijek sam im govorio da to nije u mojoj nadležnosti. Čini mi se da me to više neće pitati', zaključio je Sarker.