Žena držala pse i mačke u groznim uvjetima: Prijeti joj istražni zatvor

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje na kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja.
Ona je osumnjičena da je tijekom posljednjih deset godina zajedno sa svojim izvanbračnim partnerom, koji je nedavno preminuo, na području Kostrene, a potom i na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći.
Slučaj je otkriven nakon dojave veterinarskih djelatnika, koju je policija zaprimila prije tri dana. Veterinari su s imanja na Učki oduzeli više od 47 pasa i šest mačaka, koji su potom zbrinuti u skloništu za napuštene životinje.
Osnovana sumnja
Zbog zanemarivanja životinja, 76-godišnjakinji prijeti istražni zatvor, a zatim i dugi sudski postupak. Naime, Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci zatražilo je istražni zatvor.
"Postoji osnovana sumnja da je 76-godišnjakinja u razdoblju od 2022. do 13. svibnja 2026. na području Učke, zajedno i dogovorno sa svojim sada pokojnim partnerom, postupala protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja. Naime, osnovano se sumnja da je u neprikladnom smještaju bez hrane držala najmanje 79 pasa i 6 mačaka, ne vodeći brigu o zdravlju i dobrobiti životinja na način da im pravovremeno osigura veterinarsku pomoć i zbrine bolesne, ozlijeđene i iscrpljene životinje, što je dovelo do uginuća najmanje 35 pasa.
Sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predloženo je određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenice zbog opasnosti od bijega i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela", stoji u priopćenju DORH-a.