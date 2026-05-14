Žena držala pse i mačke u groznim uvjetima: Prijeti joj istražni zatvor

Policija je provela kriminalističko istraživanje nad 76-godišnjom hrvatskom državljankom zbog sumnje na kazneno djelo ubijanja ili mučenja životinja.

Ona je osumnjičena da je tijekom posljednjih deset godina zajedno sa svojim izvanbračnim partnerom, koji je nedavno preminuo, na području Kostrene, a potom i na imanju na Učki držala oko 80 pasa i mačaka bez odgovarajuće skrbi, hrane i veterinarske pomoći.

Slučaj je otkriven nakon dojave veterinarskih djelatnika, koju je policija zaprimila prije tri dana. Veterinari su s imanja na Učki oduzeli više od 47 pasa i šest mačaka, koji su potom zbrinuti u skloništu za napuštene životinje.