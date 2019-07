Zemlje članice trebaju do 26. kolovoza predložiti kandidate za povjerenike Komisije

Zemlje članice Europske unije imaju rok do 26. kolovoza da predlože novoj predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen svoje kandidate za povjerenike

Do sada je 15 od 28 zemalja članica objavilo imena svojih kandidata za europske povjerenike, a predsjednica Von der Leyen želi imati kandidate do 26. kolovoza, doznaje se u ponedjeljak u Bruxellesu. Iz hrvatske Vlade se doznaje da će do željenog roka, 26. kolovoza odlučiti koga će predložiti za povjerenika ili povjerenicu.