Zelenski spreman na sastanak s Putinom i poručio: 'Izvršite pritisak na Moskvu'

Zelenski je u subotu izjavio da je razgovarao s indijskim premijerom Narendrom Modijem, koji bi se trebao sastati s Putinom na samitu u kineskom gradu Tianjinu.

Zelenski je rekao da očekuje da će se Modi zalagati za prekid vatre u sukobu između Ukrajine i Rusije, koji traje više od tri i pol godine. Ukrajinski čelnik je još jednom rekao da je prekid vatre preduvjet za početak mirovnih pregovora.

Rusija, s druge strane, kaže da želi pregovarati o trajnom miru bez prethodnog prekida vatre. Zelenski je u svojoj večernjoj video poruci još jednom izrazio spremnost na sastanak s Putinom, unatoč obeshrabrujućim signalima iz Moskve.