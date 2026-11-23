Govoreći u ponedjeljak nakon sastanka s ukrajinskim kolegom Jevhenijem Hmarom u Berlinu, Pistorius je rekao da Ukrajina, naravno, ima pravo napadati vojne ciljeve u Rusiji koji se koriste za slabljenje ukrajinske obrane.

„Istodobno, Ukrajina snosi posebnu odgovornost. Rat se ne smije proširiti na Baltičko more”, izjavio je Pistorius.

Pohvalio je Finsku jer je, kako je rekao, „postupila vrlo mudro i razborito”.