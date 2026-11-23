Njemački ministar obrane Boris Pistorius iz Socijaldemokratske stranke (SPD) upozorio je da se rat ne smije proširiti na Baltičko more nakon sumnje na ukrajinski napad na ruski teretni brod u Finskom zaljevu
Govoreći u ponedjeljak nakon sastanka s ukrajinskim kolegom Jevhenijem Hmarom u Berlinu, Pistorius je rekao da Ukrajina, naravno, ima pravo napadati vojne ciljeve u Rusiji koji se koriste za slabljenje ukrajinske obrane.
„Istodobno, Ukrajina snosi posebnu odgovornost. Rat se ne smije proširiti na Baltičko more”, izjavio je Pistorius.
Pohvalio je Finsku jer je, kako je rekao, „postupila vrlo mudro i razborito”.
Finska granična policija izvijestila je da gori ruski teretni brod u istočnom dijelu Finskog zaljeva. Pokrenuta je akcija spašavanja, a pripremaju se i moguće mjere za sprečavanje štete za okoliš u području za koje je odgovorna Finska.
Pistorius je istaknuo kako je zajednički interes svih strana očuvanje slobodne plovidbe te je Hmari zajamčio nastavak njemačke potpore Ukrajini.
Prema ruskim informacijama, teretni brod napadnut je dronovima tijekom vikenda dok je plovio prema ruskoj baltičkoj eksklavi Kalinjingradu.
Kako je izvijestila finska javna televizija Yle, glasnogovornik finskih oružanih snaga Aki-Mauri Huhtinen izjavio je da je brod vjerojatno bio meta ukrajinskog napada.