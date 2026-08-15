Zelenski objavio: 'Pogodili smo ruski raketni i svemirski centar'

Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni i svemirski centar u Samari te vojni aerodrom, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu
Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.
Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti na jugozapadu Rusije.
Samarski gradonačelnik Ivan Noskov je rekao da je protuzračna obrana odbila "ogroman napad".
"Industrijska infrastruktura Samare je pretrpjela ograničenu štetu", kazao je u objavi na internetu, a da nije pružio daljnje pojedinosti o pogođenom objektu.
Ukrajina je ranije u istoj pokrajini gađala rafineriju nafte u gradu Sizranu na rijeci Volgi u sklopu svoje kampanje protiv energetske infrastrukture kojom nastoji pritisnuti Rusiju da okonča više od četiri godine dug sukob.
Ukrajinska vojska pogodila je i rusko naftno postrojenje u Ust-Lugi, kazao je Zelenskij u subotu.
Ukrajinski predsjednik u priopćenju na Telegramu nije rekao o kojem se objektu radi, ali je dodao da je oštećen u napadu.
Ukrajina je u petak pogodila rusko postrojenje za obradu zemnog plina u baltičkoj luci Ust-Luga, piše Reuters.