SAMARA

Zelenski objavio: 'Pogodili smo ruski raketni i svemirski centar'

L. F./Hina

15.08.2026 u 11:56

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: X
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Ukrajinska vojska je pogodila ruski raketni i svemirski centar u Samari te vojni aerodrom, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u subotu

Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.

Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti na jugozapadu Rusije.

Samarski gradonačelnik Ivan Noskov je rekao da je protuzračna obrana odbila "ogroman napad".

"Industrijska infrastruktura Samare je pretrpjela ograničenu štetu", kazao je u objavi na internetu, a da nije pružio daljnje pojedinosti o pogođenom objektu.

Ukrajina je ranije u istoj pokrajini gađala rafineriju nafte u gradu Sizranu na rijeci Volgi u sklopu svoje kampanje protiv energetske infrastrukture kojom nastoji pritisnuti Rusiju da okonča više od četiri godine dug sukob.

Ukrajinska vojska pogodila je i rusko naftno postrojenje u Ust-Lugi, kazao je Zelenskij u subotu.

Ukrajinski predsjednik u priopćenju na Telegramu nije rekao o kojem se objektu radi, ali je dodao da je oštećen u napadu.

Ukrajina je u petak pogodila rusko postrojenje za obradu zemnog plina u baltičkoj luci Ust-Luga, piše Reuters.

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