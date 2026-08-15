Zelenski objavio: 'Pogodili smo ruski raketni i svemirski centar'

Samarski gradonačelnik Ivan Noskov je rekao da je protuzračna obrana odbila "ogroman napad".

Lokalne vlasti u Samari rekle su da je Ukrajina u subotu pogodila industrijsku infrastrukturu u Samarskoj oblasti na jugozapadu Rusije.

Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski na komunikacijskoj platformi Telegram.

Until this morning's Ukrainian strikes on Russia's only facility producing the main components for Soyuz rockets, Moscow's version of Starlink (Rassvet) was to be fully operational in 2027. It was to be a MAJOR component of the Russian war machine. After 10's of billions… https://t.co/T8DkkpaSRe pic.twitter.com/1qKKAl6N73

"Industrijska infrastruktura Samare je pretrpjela ograničenu štetu", kazao je u objavi na internetu, a da nije pružio daljnje pojedinosti o pogođenom objektu.

Ukrajina je ranije u istoj pokrajini gađala rafineriju nafte u gradu Sizranu na rijeci Volgi u sklopu svoje kampanje protiv energetske infrastrukture kojom nastoji pritisnuti Rusiju da okonča više od četiri godine dug sukob.

Ukrajinska vojska pogodila je i rusko naftno postrojenje u Ust-Lugi, kazao je Zelenskij u subotu.

Ukrajinski predsjednik u priopćenju na Telegramu nije rekao o kojem se objektu radi, ali je dodao da je oštećen u napadu.

Ukrajina je u petak pogodila rusko postrojenje za obradu zemnog plina u baltičkoj luci Ust-Luga, piše Reuters.