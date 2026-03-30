Zelenski nudi rješenje za Hormuški tjesnac: Znamo kako probiti blokadu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da je njegova zemlja spremna pomoći u deblokadi Hormuškog tjesnaca, ključne svjetske energetske rute koju je Iran blokirao kao odgovor na američko-izraelske napade. Kijev pritom ne nudi samo oružje, već i konkretno iskustvo stečeno u ratu protiv Rusije na Crnom moru

Zelenski je izjavio da je pitanje Hormuškog tjesnaca otvorio tijekom razgovora s partnerima na Bliskom istoku. ‘Radi se o bolnom i hitnom problemu za cijeli svijet. Suočavamo se s energetskom krizom. Naši partneri znaju da se mogu osloniti na naše iskustvo i o tome smo detaljno razgovarali’, rekao je. Dodao je kako je Ukrajina podijelila iskustva o funkcioniranju crnomorskog koridora, koji je omogućio nastavak izvoza unatoč ruskoj blokadi, piše Politico.

Kako je Ukrajina probila blokadu na Crnom moru Ukrajina je 2023. i 2024. uspjela preokrenuti situaciju na Crnom moru, gdje je Rusija pokušala blokirati izvoz žitarica i izazvala globalnu prehrambenu krizu. Prema riječima stručnjaka Andrija Klimenka, Ukrajina je uspostavila složen sustav zaštite pomorskih ruta – svojevrsni ‘tunel’ sigurnosti, koji štiti brodove od prijetnji iz zraka, mora i podmorja. Danas oko 200 teretnih brodova mjesečno pristaje u luke u regiji Odesa, unatoč stalnim napadima. Ključnu ulogu imali su pomorski dronovi Jedan od ključnih elemenata ukrajinske strategije bili su napredni pomorski dronovi. Kako objašnjava Ihor Fedirko iz Ukrajinskog vijeća obrambene industrije, ti dronovi više nisu samo ‘kamikaza-plovila’, već platforme koje mogu nositi strojnice, raketne bacače pa čak i FPV dronove.

Osim napada na rusku flotu, korišteni su i za obaranje helikoptera i borbenih zrakoplova. Uz vojne mjere, Ukrajina je razvila i financijski model za održavanje pomorskog prometa. Vlada u Kijevu pokrenula je program osiguranja teretnih brodova u suradnji s tvrtkama poput Lloyd’s of London i Marsh McLennan, čime je smanjila troškove i rizike za brodare. Taj model mogao bi se primijeniti i u Perzijskom zaljevu. Alternativa vojnoj eskalaciji Dok Donald Trump traži od Irana da ponovno otvori tjesnac i poziva saveznike na sudjelovanje, mnoge zemlje oklijevaju ući u izravan vojni sukob. Ukrajina nudi drugačiji pristup – kombinaciju vojne zaštite, tehnologije i logistike koja bi omogućila siguran prolaz bez velikog kopnenog sukoba.