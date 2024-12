Posvađali se Zelenski i Orban, stigla reakcija iz Rusije

'Ukrajina je snažna zemlja i to je dokazala na bojištu tijekom Putinove agresije. Ima li itko drugi u Europi ovo iskustvo? Ne. Ima li Orban takvu vojsku? Ne. Kako će on izvršiti pritisak na Putina? Šalom, osmijehom? Neka to zadrži za sebe', rekao je Zelenski.

Mađarska je zadržala bliske odnose s Moskvom unatoč ruskoj invaziji na Ukrajinu, često kritizirajući sankcije Europske unije protiv Rusije i blokirajući vojnu pomoć Kijevu, piše Kyiv Independent.