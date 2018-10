Zekanović: Možda je Kuščević potpisao svog mrtvog rođaka; Maras: Stvara se kaos

Saborski zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović osvrnuo se na glasine kako dvije referendumske inicijative nisu prikupile dovoljno potpisa jer je dio njih neregularan. Osudio je činjenicu da takve informacije neslužbeno cure u medije, a istu stvar osudio je Mostov Nikola Grmoja, ali i SDP-ov Gordan Maras

Ako je netko dao krive podatke na potpisnu listu, to nije krivnja organizatora referenduma. 'Možda je došao Kuščević pa potpisao svog mrtvog rođaka, ja to ne znam', kaže Zekanović.

'Čujemo da će on (ministar uprave Lovro Kuščević, op.a.) provjeriti što radi Apis. Ljudi koji su radili na inicijativama su časni ljudi koji su to napravili sigurno onako kako je predviđeno zakonom', kazao je Zekanović.

Smatra kako su potpisi prikupljani na legitiman način te da će to u konačnici biti dokazano.

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras kaže da je neozbiljno to da se puštaju informacije u medije. Ozbiljna Vlada stala bi ispred građana, a ne puštala probne balone. 'S obzirom na to da se razvila priča da ministar izbjegava dati odgovor, očito da neke stvari nisu korektno odrađene. Pozivam premijera i Kuščevića da kažu koliko je potpisa skupljeno, bez obzira na to slagao se ili ne slagao s referendumskim pitanjem', kazao je Maras.

'Ako oko svega u ovoj državi imamo problem, onda imamo nesposobnu Vladu. Kod njih niti jedna stvar ne prolazi normalno', smatra Maras i zaključuje da se puštanjem neslužbenih informacija u medije stvara kaos.