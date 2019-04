Zatvara se jedna od prometnijih ulica u Zagrebu na gotovo mjesec dana, evo koje alternativne pravce trebate koristiti

Policijska uprava zagrebačka obavještava sve vozače u Zagrebu da zbog rekonstrukcije plinovoda kreće rekonstrukcija Ulice Donje Svetice

Zagrebačka policija javlja da će od nedjelje, 28. travnja 2019. godine od 8 sati do ponedjeljka 27. svibnja 2019. godine do 20 sati u Ulici Donje Svetice na dijelu od Ulice grada Vukovara do Planinske ulice u Zagrebu zbog potrebe izvođenja radova - izgradnje plinovoda, kolnik Ulice Donje Svetice u smjeru sjevera bit će zatvoren za promet motornih vozila.