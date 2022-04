Zastupnički dom SAD-a podržao legalizaciju marihuane

Zastupnički dom američkog Kongresa usvojio je u petak prijedlog zakona kojim se ukida savezna zabrana marihuane koja je stvorila pravne glavobolje korisnicima i tvrtkama u saveznim državama koje su je legalizirale, ali je malo vjerojatno da će ta mjera proći i u Senatu

Prošao je s 220 glasova za i 204 protiv, a podržalo ga je nekoliko republikanaca.

Zakon o ponovnom ulaganju i uklanjanju mogućnosti marihuane (MORE), kojega je promovirao njujorški demokratski zastupnik Jerrold Nadler, uklanja marihuanu s popisa kontroliranih supstanci i ukida kazne za pojedince koji je uzgajaju, distribuiraju ili posjeduju.

No zakon MORE morat će dobiti 60 glasova u podijeljenom Senatu prije nego što dođe za stol predsjednika Joea Bidena da ga potpiše, a to se smatra malo vjerojatnim s obzirom na izostanak republikanske potpore toj mjeri.

Zakonom bi se "okončala desetljeća neuspjele i nepravedne politike u vezi marihuane", rekao je demokratski zastupnik Ed Perlmutter u četvrtak u Zastupničkom domu prije glasanja.