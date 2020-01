Zastupnici složni: Vrijeme je da se riješi spor između Hrvatske i Slovenije

Odluka Suda EU kojom se on proglašava nenadležnim u sporu Slovenije i Hrvatske izazvala je i reakcije u Saboru

'Mislim da je vrijeme da Hrvatska i Slovenija kao dvije odgovorne, normalne, susjedne zemlje to riješe. Od početka mislim da se to može riješiti tako da se onome što je arbitraža konstatirala doda jedan sporazum kojim se regulira ribarenje u samom zaljevu. Hrvatska to može zvati bilateralni dogovor jer će djelomično i biti. Slovenija to može zvati implementacija arbitražne odluke. Ime neće pormijeniti sam sadržaj. Konačno možemo završiti tu cijelu priču', poručila je Pusić, koja smatra da se svima treba dozvoliti ribarenje u zaljevu.



Da je došlo vrijeme da se riješi spor između dvije države smatra i Klisović. 'Ova odluka samo potvrđuje ispravnost hrvatske pravne pozicije, oko koje suglasje imaju sve parlamentarne stranke i to suglasje traje još od Milanovićeve vlade. Važno je reći da ovu odluku moramo iskoristiti za daljni razvoj dobrosusjedskih odnosa sa Slovenijom. Mislim da treba prestati ovo nekonstruktivno nadmudiravanje između Slovenije i Hrvatske u međunarodnim institucijama, u medijskom prostoru, u političkom prostoru. U programu SDP-a Sloveniju ćemo identificirati kao državu s kojom želimo graditi ne samo partnerstvo i savezništvo. Ovu presudu treba iskoristiti za takav razvoj odnosa', kazao je Klisović.



'Što se tiče teritorijalnog spora, Sloveniji, barem mi u SDP-u, nudimo dvije mogućnosti – da spor ostane neriješen u stanju u kojem je, a da sva pitanja za dvije države riješimo posebnim biratelarnim sporazumima. A druga mogućnost je da sjednemo za stol, da arbitražnu odluku uzmemo kao temelj i pregovaračku platformu i nakon toga kada postignemo dogovor da ga pretočimo u državni ugovor. Mislim da bi to bila državnička i odgovorna politika i s jedne i druge strane', zaključuje Klisović.