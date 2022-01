Njemački kancelar: Ja sam za obvezno cijepljenje, aktivno ću se za to boriti

Njemački kancelar Olaf Scholz u srijedu je imao prvi aktualni sat u parlamentu gdje ga je oporba rešetala pitanjima o tome kako i kada njegova koalicijska vlada planira uvesti sporno obvezno cijepljenje protiv covida-19

Scholz planira da se o zakonu glasa u parlamentu, umjesto da odluku donese vlada, što oporba smatra nedostatkom odlučnosti.

Važno je da se o tome izjasni svaki zastupnik, rekao je Scholz u parlamentu.

"Ja sam u svakome slučaju za obvezno cijepljenje i aktivno ću se za to boriti", izjavio je kancelar i istaknuo da će se to odnositi na sve starije od 18 godina.

Scholzovo uvodno obraćanje su nakon samo nekoliko sekundi prekinuli zastupnici Alternative za Njemačku (AfD) koji su razvili transparent na kojem je pisalo "Sloboda, a ne podjele".

Podjela se odnosi na tvrdnje AfD-a da vladine pandemijeske mjere dijele njemačko društvo.

Zasad se ne zna kada će se uvesti obvezno cijepljenje, jer se stranke ne slažu u tome kako to učiniti. Scholz je ranije govorio da bi Bundestag o tome trebao odlučiti početkom veljače ili ožujka, no to se čini malo vjerojatno.

To je osjetljivo pitanje za koaliciju u kojoj su liberalni zastupnici među najvećim skepticima u vezi obveznog cijepljenja.

Cijepljenje je i glavna tema redovitih prosvjeda protiv vladinih mjera u kojima diljem zemlje sudjeluju tisuće ljudi.