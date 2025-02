Zastupnici otvaraju sjednicu glasovanjem o skidanju imuniteta Josipu Dabri

DP je najavio da će glasovati protiv prijedlog skidanja imuniteta Dabri radi određivanja istražnog zatvora, no to ne bi trebalo utjecati na ishod glasovanja jer je uobičajena praksa da zastupnici podržavaju skidanje imuniteta kada to traži DORH.

No taj slučaj može otvoriti pitanje parlamentarne većine ako Dabri nakon skidanja imuniteta, sudac istrage odredi istražni zatvor budući da je zastupnik najavio da neće zamrznuti svoj mandat i tako omogućiti DP-u da u saborske klupe pošalje zamjenu. Dabrin glas je 76. u vladajućoj koaliciji HDZ-a i DP-a.

Iz HDZ kažu da cijela situacija ne bi trebala utjecati na funkcioniranje parlamentarne većine, da nastavljaju dalje zajedno s DP-om te da je DP čvrsto uz vladajuću koaliciju.

"Što se tiče Domovinskog pokreta, što se tiče nas, a vjerujem i što se tiče gospodina Dabre, to ne bi trebalo utjecati na funkcioniranje većine”, izjavio je ranije danas premijer Andrej Plenković nakon sastanka parlamentarne većine.

"Na njemu (Dabri) je da promisli o tome hoće li držati svoj mandat zauvijek do kraja mandata, na njemu je šansa da na jedno vrijeme napravi korak nazad, riješi svoj problem i vrati se nakon što ga riješi, ili da drži mandat i da prolazi kroz određene situacije koje sigurno nisu ugodne", kazao je premijer Plenković.

"Odluka je na sucu, tu je i vremenska dinamika ispitivanja svjedoka. Neće to trajati predugo", dodao je predsjednik Vlade RH.

Da u HDZ-u računaju na vremensku dinamiku, zaključuju mediji, dao je naslutiti i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Na upit 'hoće li obustaviti glasanje u Saboru dok Dabro ne izađe iz istražnog zatvora, ako dođe do toga', Jandroković je naveo kako Sabor neće glasovati prije 14. ili 21. ožujka.

Rasprave o tri izvješća

U srijedu nakon glasovanja u Saboru su na rasporedu rasprave o tri izvješća - o stanju i radu kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara za 2023., o radu probacijske službe za 2023. te o broju birača upisanih u registar birača po izbornim jedinicama za prvo i treće tromjesečje 2024.

U zadnje navedenom, zaključuje se kako je tijekom razdoblja praćenja kretanja broja birača u izbornim jedinicama zabilježeno smanjenje ukupnog broja registriranih birača, s ukupno 3,631 na kraju prvog tromjesečja na ukupno 3,624 na kraju trećeg tromjesečja. Pritom su sva zabilježena odstupanja u broju birača po izbornim jedinicama u okviru zakonom dopuštenog raspona od plus/minus 5 posto od propisane osnove, stoji u izvješću.

Prijedlog liste kandidata Programskog vijeća HRT-a

Na kraju dana zastupnici će izreći mišljenje o prijedlogu liste kandidata Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije (HRT).

Saborski Odbor za medije utvrdio je listu od 13 kandidata koji su se se javili na javni poziv za pet članova Programskog vijeća HRT-a kojima mandat istječe početkom ožujka.

Programsko vijeće HRT-a ima 11 članova, od kojih devet bira Hrvatski sabor, a dva zaposlenici i kreativno osoblje HRT-a, mandat im traje četiri godine, a svake dvije imenuje se polovina članova Vijeća.