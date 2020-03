Zašto virus najteže pogađa starije, zašto su muškarci ugroženiji od žena i koja je tajna otpornosti djece?

Muškarci, žene i djeca se podjednako često inficiraju koronavirusom. Ali posljedice se razlikuju u zavisnosti od spola i starosti. I prethodna oboljenja imaju određenu ulogu. Evo što bi trebalo znati...

Najugroženiji će i dalje biti stariji ljudi, kod kojih stopa smrtnosti od 65. godine naviše eksponencijalno raste. U Kini je, na primjer, stopa smrtnosti među inficiranima starim do 40 godina – 0,2 posto, kod onih starosti 70 do 79 godina – 8 posto, a među starijima od 80 godina – 14,8 posto.

Imunološki sistem žena je otporniji. Za to je odgovoran prije svega hormon estrogen koji podstiče rad imunološkog sistema i snažno se bori protiv izazivača bolesti. Muški hormon testosteron pak blokira imunološki sistem.

Osim toga, postoje i „genetski razlozi", kako je to za DW rekao molekularni biolog Thomas Pietschmann. On kaže da su imunološko relevantni geni, „koji su odgovorni za otkrivanje izazivača bolesti, kodirani na X-kromozomu“. Pošto žene imaju dva X-kromozoma, a muškarci samo jedan, tu je prednost na strani žena.

Pored genetskih predispozicija, bitan je i način života. Muškarci često žive nezdravije od žena. U Kini, na primjer, puši oko 52 posto svih muškaraca, dok ni tri odsto žena – ne puši. A pluća narušena pušenjem su osjetljivija na virus.

Zašto su djeca manje ugrožena?

Naravno da se i djeca mogu zaraziti, ali ona ne obolijevaju i pokazuju samo slabe simptome. Pravog objašnjenja zašto je to tako još nema. Liječnici smatraju da kod djece djeluje takozvani urođeni „nespecifični sustav“.

Zaštita od prvih izazivača bolesti se dobija već u fazi fetusa, a nastavlja se kasnije kada se dijete rodi, s majčinim mlijekom. U urođenu zaštitu organizma spadaju i stanice koje napadaju izazivače bolesti koji u telo dospijevaju preko sluzokože ili kože.

Ova „pasivna imunizacija“ je obično dovoljna za period dok se imunološki sustav djeteta ne uspostavi u punoj mjeri. A to se dešava do 10. godine života. No i poslije toga imunološki sustav čitavog života ostaje sposoban za učenje kako se boriti protiv drugih izazivača bolesti.