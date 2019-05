Zaraza u Kninu digla sve na noge: Što to ne štima s kontrolom mesa na trihinelozu?

Najnoviji slučaj trihineloze u Kninu podigao je na noge policiju, Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarsku inspekciju. Jesu li i kako mogući propusti u sustavu kontrole mesa na trihinelozu, za tportal objašnjavaju veterinar Goran Jančo iz Punitovaca kraj Osijeka, koji je i sam proizvođač svinja, te predsjednik Središnjeg saveza udruge uzgajivača svinja Hrvatske (SUS), nekada istaknuti seljački vođa Matija Brlošić, aktualni član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore

'Nažalost, neki ljudi uvijek malo drugačije razmišljaju. To je mali broj, može ih se mjeriti u promilima, ali ako se i jedan čovjek zarazi, to je onda jako puno. U nekim slučajevima sustav i država ne mogu kontrolirati one koji obave svinjokolju na svojem imanju, ne odnesu meso na kontrolu, a koristit će ga za suhomesnate proizvode. Vjerujem da si legalne klaonice neće dozvoliti takav propust jer su kazne rigorozne i velike, a postoji opasnost od zatvaranja. One su meso uvijek pregledavale jer imaju zakonsku obvezu', govori za tportal nekada istaknuti seljački vođa, a sada član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić, dodajući da Hrvatska ima svoje specifičnosti u odnosu na Europu jer se kolinje obavlja za vlastite potrebe.

U odnosu na godine prije, smatra da se podigla svijest među ljudima o potrebi kontrole mesa na trihinelozu.