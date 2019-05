Mikulić izjavio je da je veterinarska inspekcija izvršila nadzor u slučaju mesa zaraženog trhinelozom u Kninu

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić izjavio je da je veterinarska inspekcija izvršila nadzor u skladu s ovlastima u slučaju pojave mesa zaraženog trhinelozom u Kninu te da je je slučaj dalje u proceduri

Telegram je nedavno objavio kako je u kninskoj bolnici krajem veljače hospitalizirano troje pacijenata s kliničkim simptomima trihineloze.

Nažalost, desio se taj slučaj, utvrdilo se to što se utvrdilo, i sad je to i na drugim tijelima koja po svojoj nadležnosti utvrđuju tko je za to odgovoran, kazao je Mikulić.