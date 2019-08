Zaposlenik britanskog konzulata u Hong Kongu pritvoren u Shenzhenu, objavile kineske vlasti

Kineskom zaposleniku britanskog konzulata u Hong Kongu određeno je 15 dana administrativnog pritvora u gradu Shenzhenu, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova u Pekingu u srijedu

Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Geng Shuang rekao je da je djelatnik konzulata prekršio kineski zakon o javnoj sigurnosti, no nije išao u detalje.

'On nije britanski državljanin. On je Kinez pa je to unutarnja stvar Kine', dodao je Geng, naglašavajući da se ne radi o 'diplomatskom pitanju'.