Zbog Adventa stižu promjene u prometu: Pogledajte kojim ćete se ulicama u centru Zagreba moći kretati automobilom, ali i gdje neće voziti tramvaji

U subotu započinje Advent u Zagrebu koji će trajati sve do 7. siječnja, a za to vrijeme trajat će posebna pravila za promet u glavnom gradu

Slijedom toga, od subote, 26. studenoga pa sve do završetka manifestacije: - dostava u pješačke zone može se obavljati svakodnevno samo u vremenu od 2 do 10 sati, a izvan tog vremena samo iznimno omogućit će se dostave na obodima pješačke zone:

Od subote, 26. studenog 2022. godine do 7. siječnja 2023. godine u središnjem dijelu grada Zagreba održat će se manifestacije „Advent u Zagrebu 2022.“ zbog čega će biti uspostavljena privremena regulacija prometa u smislu zatvaranja i posebnog režima za vrijeme održavanja manifestacije, priopćila je zagrebačka policija.

- radnim danima od ponedjeljka do četvrtka od 17 do 23 sata, zabranjuje se promet na zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog za sva vozila osim tramvaja dok će se promet Berislavićevom ulicom od Gajeve ulice do Zrinjevca uspostaviti dvosmjerno za potrebe stanara

- petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do ponoći, zabranjuje se promet za sva vozila na zapadnoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog, zapadnoj strani Trga Josipa Juraja Strossmayera i zapadnoj strani Trga kralja Tomislava, na potezu od Tesline ulice do Mihanovićeve ulice dok će se promet Katančićevom ulicom od Gajeve ulice do Trga Josipa Jurja Strossmayera uspostaviti dvosmjerno za potrebe stanara

- petkom, subotom i nedjeljom od 18 do 23 sata, obustavlja se tramvajski promet od Trga bana Josipa Jelačića do Glavnog kolodvora i obratno

- petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati do ponoći, zabranjuje se promet za sva vozila osim „taxi“ vozila i vozila stanara u Gajevoj ulici od Hebrangove ulice do Tesline ulice, zatim u Berislavićevoj ulici od Preradovićeve ulice do Gajeve ulice te u Teslinoj ulici i na sjevernoj strani Trga Nikole Šubića Zrinskog

- svakodnevno od 17 sati do ponoći, „taxi“ stajalište na lokaciji Vlaška – Europski trg premješta se privremeno na istočnu stranu Kurelčeve ulice s obaveznim ulazom iz smjera Palmotićeve ulice na Jurišićevu ulicu te nakon polukružnog okretanja na Kurelčevoj ulici kod ulaza u garažu „Ban Centar“ natrag na Jurišićevu ulicu i dalje na Palmotićevu ulicu

- svakodnevno od 17 sati do ponoći, korisnici garaže „Ban Centra“ za prilaz navedenoj garaži privremeno će koristiti smjer kretanja na relaciji Palmotićeva – Jurišićeva – Kurelčeva – ulaz u garažu te istim smjerom natrag iz navedene garaže;

- svakodnevno od 17 sati do ponoći, autobusna linija „ZET-a“ broj 150 na relaciji od Tuškanca do Trga bana Josipa Jelačića skraćuje se do Ilirskog trga