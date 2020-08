Panika kod Cresa: Izgorio gliser kojem su se zapalili spremnici benzina, ljudi u panici skakali u more

U Creskom kanalu došlo je do zapaljenja glisera, a ljudi koji su bili na njemu spašavali su se skačući u more

Kako donosi večernji.hr, u Creskom zaljevu došlo je do nesreće na moru. Kako se vidi na snimkama, zapalila se brodica, a ostali brodovi pristigli su u pomoć. Gase požar i pomažu ljudima koji su skočili u more kako bi se spasili.

Portal 24sata piše kako su kupači na Cresu oko 12.40 primijetili da gori gliser udaljen oko milju od kopna te da mu je u pomoć stiglo desetak plovila, koja su se udaljila kad je iz glisera počeo sukljati crni dim.

'Vidjela sam čovjeka kako pliva prema čamcima. Mislim da je skočio u more brzo nakon što je izbio požar. Nažalost predaleko smo i ne znamo ima li ozlijeđenih', ispričala je čitateljica za 24sata. Vatrogasci iz DVD-a Cres potvrdili su za taj portal da su na intervenciji, a u pomoć je poslan i policijski gliser.

Vatrogasni zapovjednik Filip Stanković za HRT je ispričao kako se gliser zapalio prilikom isplovljavanja iz Creskog zaljeva, no da nije uspio doći do otvorenog mora jer su se zapalili spremnici benzina. Potvrdio je da su se ljudi koji su bili na gliseru spasili skokom u more te da su im drugi brodovi pružili pomoć, a da je zapaljeni gliser potonuo.