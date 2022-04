Zapadni veleposlanici pri OESS-u: Izbori u BiH moraju biti održani u listopadu

Veleposlanici pet utjecajnih zapadnih država pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) posebnom su izjavom upozorili kako se opći izbori u BiH moraju održati u listopadu unatoč činjenici da nema dogovora o izmjenama izbornog zakona te zemlje

Stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora (HNS) nezadovoljne izostankom dogovora o izbornoj reformi ne isključuju mogućnost bojkotiranja listopadskih izbora.

Utjecajne zapadne države i međunarodne organizacije u BiH inzistiraju pak na poštivanju roka postavljenog postojećim izbornim zakonom po kojemu se izbori moraju održati prve nedjelje u listopadu.

Iz Središnjeg izbornog povjerenstva (SIP) najavili su kako će taj rok poštovati i izbore raspisati do 4. svibnja no upozorili su kako bi problem za njihovu provedbu mogao biti to što državni proračun za ovu godinu još nije usvojen a Vijeće ministara nije odobrilo da se financiranje osigura iz drugih izvora.

Zapadni veleposlanici pri OESS-u sada su uputili zahtjev vlastima u BiH odnosno Vijeću ministara da osiguraju novac za provedbu izbora.

"Smatramo da je imperativ osigurati i staviti na raspolaganje financijska sredstva potrebna za provedbu najosnovnijeg prava i obaveze svake demokracije, prava glasa. U potpunosti očekujemo da izbori budu održani na vrijeme, uz potpuno financiranje te uz punu potporu političkih lidera u BiH", stoji u izjavi.