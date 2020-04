Pola tjedna u kupnju mogu muškarci, rugu polovicu žene. U Panami se na tako neobičan način bore protiv koronavirusa

Do prije neki dan Panama se protiv te pošasti borila kao i svi drugi, zatvorila je granice i škole, zabranila strancima da ulaze u zemlju i uvela totalnu karantenu koju se smjelo napustiti samo dva sata dnevno za odlazak po namirnice.

Transrodne osobe zabrinute su da će zbog toga biti diskriminirane.

"Bojim se policije koja nije obučena i senzibilizirana za tu temu i ne znam kako će se postaviti prema meni", kaže 25-godišnji ilustrator Ali, transrodni muškarac kojem u osobnoj iskaznici piše da je žena.

"Sto posto sam siguran da će me zaustaviti na ulici i zaključiti da se ne uklapam u kalup. Ne znam hoće li biti agresivni. To me plaši", rekao je.

Savez novih muškaraca i žena Paname, organizacija koja se zalaže za prava LGBT osoba, kaže da mjere izazivaju "strepnju".