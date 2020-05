U nedjelju ujutro u Međunarodnu zračnu luku Zagreb – Franjo Tuđman sletio je sedmi po redu zrakoplov SF Airlines na izravnom letu iz Šangaja za Zagreb, kojime je dopremljeno oko 86 tona zaštitne opreme koja je potrebna hrvatskom zdravstvenom sustavu i ostalim službama tijekom epidemije koronavirusa, izvijestili su iz Vlade RH

'Na današnjem letu stiglo je oko 80 tona količina dezinficijensa i maski koje je Hrvatska kupila od tvrtke Sinopharm te oko šest tona donacija. Letom je dopremljena vrijedna donacija mehaničkih ventilatora, testova na koronavirus te maski i vizira Zaklade Alibaba i Zaklade Jack Ma. Riječ je o donaciji koja je dio niza sličnih inicijativa dviju zaklada da se dijelovima svijeta pogođenima epidemijom osigura pomoć. Zaklade se također bave financiranjem istraživanja i razvoja cjepiva kako u Kini, tako i na Peter Doherty Institute for Infection and Immunity u Melbourneu i Columbia University u New Yorku. Letom su, među ostalim, dopremljene i donacija tvrtke MEHECO Klinici za infektivne bolesti „dr. Fran Mihaljević“, pokrajine Zhejiang prijateljskoj Istarskoj županiji, donacija Stožeru civilne zaštite inicijative CitizenGO te g. Caija Yua, poduzetnika zaslužnog za otvaranje franšize zagrebačkog Muzeja iluzija u Šangaju', navodi se u priopćenju Vlade.