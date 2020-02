Zaiskrilo oko službene statistike; Maras: 200.000 građana se iselilo; Perić: Iseljavanje se smanjuje

Saborski zastupnici u petak su podržali zakon o službenoj statistici i istaknuli važnost prikupljanja objektivnih podataka o demografskim kretanjima oko kojih se nisu mogli složiti HDZ-ova Grozdana Perić i SDP-ov Gordan Maras kojemu je zbog te prepirke oduzeta riječ do kraja rasprave

„Bilo bi dobro kada bismo dobivali od statistike odgovore koji su razlozi iseljavanja, što možemo napraviti kako bi se ljudi vratili. To bi bilo korisno za nas koji donosimo određene odluke“, istaknuo je Maras .

Nakon te njegove replike zaiskrilo je između Marasa i HDZ-ove Grozdane Perić koja je ustvrdila da je 2018. došlo do promjene trenda i da te godine imamo oko 9000 građana manje iseljenih. Maras je reagirao upozorivši na "povredu Poslovnika zbog iznošenja netočnog podatka".

No, predsjedavajući Željko Reiner na to je zbog povrede Poslovnika oduzeo Marasu riječ do kraja rasprave, što je Maras komentirao kao „skandalozan potez koji dosad nije doživio u Saboru“.

Bulj: Presudno je kakva će se politika provoditi na temelju prikupljenih podataka

U raspravi o 'tehničkom zakonu' kojim se hrvatska službena statistika usklađuje s europskim statističkim sustavom, sudjelovala je svega nekolicina prisutnih zastupnika negodujući zbog gotovo prazne sabornice.

Slab interes za zakon o službenoj statistici posebno je apostrofirao Ivan Šuker (HDZ) istaknuvši da je riječ o važnom segmentu o kojemu, uz ostalo, ovisi i koliko će Hrvatska povući sredstava iz europskih fondova.

I Šuker smatra da bi Državni zavod za statistiku trebao napraviti istraživanje o tome koliko se građana iselilo iz Hrvatske od ulaska u Europsku uniju.

„Potrebno je istraživanje o tome što se to dogodilo i treba ga prezentirati hrvatskoj javnosti. Nitko nema prava licitirati o tim brojkama. Važno je pritom prikupiti i točne podatke koliki broj iseljenih još uvijek ostvaruje nekakva prava u Hrvatskoj“, istaknuo je Šuker poručivši da te teme ne trpe politikantske rasprave zbog čega i nema danas o tome puno rasprave u Saboru.

Anka Mrak Taritaš (Glas) i Miro Bulj (Most NL) istaknuli su važnost objektivnih i nepristranih statističkih podataka, usklađenih s europskim statističkim sustavom, no Bulj je ustvrdio kako je presudno kakva će se politika voditi na temelju prikupljenih podataka.

"Ciljano i planski se provodi iseljavanje, dvije trećine Hrvatske su prazne, a uvozimo strane radnike“, upozorio je Bulj te dodao kako se upravo iz statističkih podataka vidi da su aktualne „politike katastrofalne“, u području demografije i poljoprivrede. „Je li moguće da moramo uvoziti pomidore iz Italije, a Sinjsko polje nije navodnjavano“, upitao je Bulj.

Državna tajnica u Ministarstvu uprave Katica Prpić obrazložila je da se novim zakonom uvode nove mjere i instrumenti usklađivanja s europskim statističkim sustavom te jednostavnija normativna rješenja organizacije i funkcioniranja sustava službene statistike Hrvatske.

Prema prijedlogu novog zakona, a u skladu s europskim pravnim okvirom, Državnim zavodom za statistiku upravlja glavni ravnatelj, kao rukovodeći državni službenik, a ne državni dužnosnik.

Glavnog bi ravnatelja imenovala i razrješavala Vlada, na temelju javnog natječaja, a imenovao bi se na pet godina.