Zahuktava se predsjednička kampanja: Za koga biste glasali da su danas izbori?

Primorac je ugledni znanstvenik, bivši ministar u Sanaderovim vladama, no s HDZ-om je raskrstio u vrijeme Jadranke Kosor, kada se, protivno izboru stranke, odlučio kandidirati na predsjedničkim izborima. Te 2009. na izborima je osvojio 117 tisuća glasova (5,93 posto), no nije prošao u drugi krug.

Govoreći za RTL u prvom intervjuu nakon kandidature , kazao je da je njegova dužnost da se kandidira. 'Moja odluka da se natječem još jednom motivirana je dosadašnjim iskustvom, viđenjem onoga što se događa u Hrvatskoj, potrebom da se Hrvatska zaštiti od Plenkovićevog nasrtaja na sve institucije, ali na sve, opstrukcije Ustava, izbjegavanja sastajanja ustavnih tijela u koordinaciji vanjske politike i nacionalne sigurnosti. Zadnji put je to bilo krajem 2021. godine i zahvaljujem onima koji su me podržali do sada, prije svega SDP-u - to je stranka koja mi je najbliža. Tu su i neki drugi, HSS, Reformisti, a bude li ih još, bit će dobrodošli', rekao je Milanović.

Iako je prema posljednjem Crobarometru prvi na mjestu pozitivnih političara, ne može se pohvaliti prevelikom podrškom svom radu. Manje od pola godine prije predsjedničkih izbora podrška mu je na istoj razini kao i prethodnog mjeseca - 34 posto ispitanika odobrava njegov rad, 59 posto ne odobrava, a sedam posto nema mišljenje o tome.

Pobjedi na izborima nada se i nezavisna Marija Selak Raspudić. Bivša Mostova te aktualna nezavisna saborska zastupnica zasad je jedina žena u predsjedničkoj utrci. Tjednima je vagala hoće li se kandidirati, a onda se prije nešto više od tjedan dana ipak odlučila na to, kako je pojasnila za tportal, ponukana nedostatkom hrabrosti drugih kandidata da se sučele s Milanovićem.

U velikom intervjuu za tportal početkom srpnja pojasnila je zašto misli da je kao nestranačka kandidatkinja u prednosti i što je razlikuje od neovisnih kandidata koji su ranije pokušali osvojiti Pantovčak.

'Mene od prethodnih kandidata izdvaja promišljenost moje kandidature jer nisam jučer stupila na političku scenu. U petoj sam godini saborskog mandata, to je pola desetljeća, a ne pet minuta političkog djelovanja. Jako se dobro zna na koji sam način gradila svoju političku priču i koliko sam bila konkretna prilikom kreiranja političkog sadržaja, što sam finalizirala i uređivanjem Mostovog izbornog programa, u kojem sam ponudila cjelovitu viziju bolje Hrvatske. Konstruktivnost sam pokazala time što sam na polovici saborskog mandata imala najviše obranjenih amandmana, a mandat sam finalizirala inovativnim zakonskim prijedlozima koje sam izradila u suradnji sa znanstvenom zajednicom, od kvalitetnije zaštite okoliša do umjetne inteligencije i reforme Sabora. Svi prethodni kandidati, koji su svojom karizmom i pristupom postigli i zavidan uspjeh, nisu imali na temelju čega svjedočiti da oni politički razmišljaju dugoročno niti su imali artikuliran i cjelovit politički sadržaj na temelju kojeg ih se može vrednovati. U mene građani mogu imati povjerenja. To je bitna razlika koja mi može omogućiti da u konačnici i pobijedim na ovim izborima, bez obzira na to što nisam dio uhodane stranačke strukture. Dapače, mislim da mi je to, s obzirom na nadstranačku ulogu predsjednice, i prednost', kazala je u razgovoru za tportal.