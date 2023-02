Zagrepčani se često žale na lošu kvalitetu zraka: Doznali smo što gradske vlasti planiraju poduzeti po tom pitanju

Gotovo da nema zime posljednjih godina u kojoj niste pročitali da se Zagrepčani, a napose stanovnici istočnih dijelova Novog Zagreba, žale na kvalitetu zraka koji udišu. Posebno je to izraženo kada se gusta magla spusti na grad, a sve oči budu uprte u mjerne stanice

Prigovora na zrak, odnosno na smrad po pokvarenim jajima, ima i u ostatku godine, a razlog za njega je dobro poznat - miris sumporovodika (H2S) s odlagališta otpada. I očito je to s razlogom jer je od 2015. do 2021. broj prekoračenja granične vrijednosti za satne koncentracije H2S bio iznad dozvoljenih 24 dana godišnje. Za dnevne koncentracije H2S u nekim je godinama (2017. i 2021.) broj prekoračenja granične vrijednosti bio manji od dozvoljenih sedam dana.

Podaci su to iz Nacrta prijedloga akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028., koji se ovih dana našao u javnom savjetovanju. Iako je, kako se navodi u dokumentu, u Zagrebu od 2015. do 2020. došlo do značajnog smanjenja onečišćenosti zraka, u 2021. je na pojedinim mjernim postajama državne i gradske mreže te pojedinim mjernim postajama posebne namjene kvaliteta zraka bila druge kategorije.

A razlozi za zrak druge kategorije, osim spomenutog H2S, bila su prekoračenja granične vrijednosti za dušikov dioksid (NO2), prekoračenja za čestice frakcije PM10, prekoračenja ciljne vrijednosti za benzo(a)piren u česticama PM10 te prekoračenja ciljne vrijednosti za prizemni ozon. S obzirom na utvrđena prekoračenja u 2021., Grad je dužan izraditi i donijeti akcijski plan za dušikov dioksid NO2, čestice frakcije PM10 i sumporovodik H2S.