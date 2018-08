Zagrebački HSLS osudio Bandićevo ponašanje prema novinarki Nove TV

Zagrebački HSLS u utorak je osudio ponašanje zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića prema novinarki Nove TV Ivani Pezo Moskaljov te su ga pozvali da se, s obzirom da se često poziva na europske norme, tih normi i pridržava u ophođenju s novinarima i gradskim zastupnicima

Ustvrdio je i da to što gradonačelnik nije dao odgovor gdje je završio otpad s divljeg odlagališta u Kozari putu , pokazuje na koji način funkcionira odvoz glomaznog otpada u Zagrebu, no nije htio sugerirati da je završio negdje gdje nije trebao. "Tome dokaza nemamo, kad ćemo imati dokaze, javit ćemo se", poručio je Andrić.

"Oko šest kamiona materijala je izvučeno van iz ulice i odvezeno u nepoznatom smjeru. Pitanje je na koji način funkcionira odvoženje komunalnog opasnog otpada u Gradu Zagrebu - na principu prijatelja koji zarađuju na tome i zatrpavaju i ekološki uneređuju Zagreb i okoliš", kazao je.

Potpredsjednik zagrebačkog HSLS-a Darko Klasić podsjetio je na još neke odgovore zagrebačkog gradonačelnika upućene novinarima poput "Jesi ti normalan?", "Jesi li ikada rodila? Nisi. Onda nemoj o tome govoriti", "Daj se dozovi pameti", ocijenivši da su takve izjave posljedica 'lex šerifa' u sklopu kojeg je gradonačelnik postao nedodirljiv.

"On nema nikakvu odgovornost niti mogućnost da bude smijenjen prije kraja samog mandata. Više mu nije bitno mišljenje Skupštine niti glasača jer računa na brzi zaborav glasača koji ga biraju u Zagrebu", dodao je Klasić.

Zastupnici na svakom aktualnom satu izloženi verbalnom vrijeđanju i napadima gradonačelnika

"Zastupnici su na Skupštini na svakom aktualnom satu izloženi verbalnom vrijeđanju i napadima, a gradonačelnik na taj način izbjegava odgovore na pitanja. Pravilo je da kada postavite nepoželjno pitanje, da ćete na to dobiti uvrede, bahat i arogantan odgovor gradonačenika", kazao je Klasić.

Na teze da se zagrebački gradonačelnik nalazi u kampanji s obzirom da je najavio da će biti aktivan cijelog ljeta, Klasić je ustvrdio da je Bandić uvijek u kampanji, ali da se ne vide nikakvi konkretni benefiti niti projekti.

"On se voli pozivati da ima šest mandata u Skupštini, no moramo pogledati koliko je imao novaca na raspolaganju - 20 milijardi dolara. To znači da je svaka četvrt u Zagrebu imala milijardu dolara. Za te novce uspjeli smo napraviti samo Bundek i djelomično sufinancirati Muzičku akademiju. Grad je prezadužen i tonemo sve dublje, a krucijalne projekte i probleme nismo riješili", ustvrdio je.

Prozvao je gradske upravne službe da daju odgovore koji nisu adekvatni. Naveo je i da nisu dobili odgovor tko je krivac za nastajanje odlaglišta Savica-Šanci, koliko je to koštalo Zagreb i što je Zagreb po tom pitanju poduzeo.