Zagrebačke ulice ljeti postaju gradilišta, pogledajte detaljnu kartu s pregledom radova kako biste izbjegli zastoje

S dolaskom ljetnih mjeseci zagrebačke ulice postaju gradilišta. Kako godinama prije tako ni ova neće biti iznimka. Rekonstruirat će se tramvajske pruge, asfaltirat će se ceste, mijenjati instalacije, neke će ulice poput Preradovićeve u središtu grada doživjeti potpunu rekonstrukciju, a neke će se pak samo ušminkati. Tportal donosi detaljnu kartu ljetnih radova u Zagrebu

Iz gradskog ureda za mjesnu samoupravu doznajemo da su za radove iz njihove nadležnosti, asfaltiranje prometnica, predvidjeli 24,5 milijuna kuna, a hoće li se i sve realizirati, kažu, ovisit će o vremenu i sredstvima. Za veće i kompliciranije radove nadležan je Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Koliko oni planiraju potrošiti ovoga ljeta nisu nam odgovorili.

Uz njih radove će izvoditi i Gradska plinara čije se investicije kreću između 50 i 60 milijuna kuna, a zbog njihovih radova povremeno će se zatvarati pojedine ulice. Popis radova možete vidjeti na interakivnoj karti. Plavom bojom označene su ulice na kojima će se izvoditi radovi, a klikom na neke od njih možete doznati i od kada do kada će radovi trajati. Veći zahvati S većim rekonstrukcijama, odnosno izvanrednim održavanjem, već se započelo u Preradovićevoj ulici, od Hebrangove do Haulikove ulice i ona će za promet biti zatvorena do 24. kolovoza. Izvanredno održavanje obavlja se i u ulici Josipa Fona i Josipa Hanuša na dijelu od Međimurske do odvojka Hanuševe ulice i ona će za sav promet biti zatvorena do 31. kolovoza. Radovi su u tijeku i na potezu Savska – Slavonska zbog uređenja tramvajske pruge pa će do 2. srpnja. biti onemogućeno prometovanje nadvožnjakom iznad Slavonske avenije iz smjera istok - zapad i obratno, kao i sjever - istok te jug - zapad. Rekonstrukcija tramvajske pruge obavlja se i na Ilici na dijelu od Kačićeve do Republike Austrije i trajat će do 12. srpnja te će Ilica na tom dijelu biti zatvorena za sav promet. Donosimo vam i kartu radova, napravljenu pomoću GDi proizvoda i platformi. Kliknite na plavo označena polja na karti kako biste vidjeli detalje o radovima:

S rekonstrukcijom se započelo i u Grižanskoj ulici, na dijelu od Kolakove do Međugorske ulice i radovi će trajati do 24. kolovoza. Radovi na Karlovačkoj ulici u Sesvetama, od Ninske do Ozaljske, započeli su u četvrtak i trajat će do 4. srpnja, a u Riječkoj ulici zbog izmještanja komunalne infrastrukture ona se za promet zatvara na dijelu od ulaza u parkiralište trgovačkog centra SPAR do Jadranske avenije. Polovicom lipnja krenuli su radovi na Glavničici zbog uređenja propusta iznad potoka Moravčak te će trajati do 19. kolovoza, do kada će ulica biti zatvorena za sav promet.

Asfaltiranje do kraja kolovoza U Uredu za mjesnu samoupravu ističu da su sezonu asfaltiranja otvorili 15. lipnja i da bi sve, ako vrijeme posluži, trebalo biti gotovo do 30. kolovoza. Detaljan plan 'peglanja' još nije preciziran, a po gradskim četvrtima (GČ) bi trebao izgledati ovako; GČ Trešnjevka jug Asfaltiranje Jablanske (19. lipnja do 2. srpnja), zatim Ljubljanske avenije, južni kolnik kod Savske opatovine u dužini od 350 metara ispod kružnog toka GČ Trešnjevka sjever Fallerovo šetalište od Remize do Zagrebačke avenije GČ Črnomerec Ulica Bijenik od Svetog Duha prema Lukšiću GČ Maksimir Bijenička cesta od ulice Hermana Bollea do Grškovićeve (od 02.srpnja do 10. srpnja), Laščinska cesta od Petrove do Jordanovca GČ Stenjevac Škorpikova od ulice Josipa Lončara do Jankomirske Oranice i od Zagrebačke ceste do I. B. Mažuranić te Kreše Golika od Škorpikove do Lončarove