Zagreb nabavlja vrećice za smeće i ponovno unajmljuje polovne kamione za odvoz otpada

Prema traženim specifikacijama, vrećice bi trebale biti jednakih dimenzija kao i do sada, a kakve će biti kvalitete, ostaje vidjeti. Podsjetimo, osim žalbi na kvalitetu vrećica za biootpad, posljednjih dana građani su se žalili na plave ZG vrećice tvrdeći da se raspadaju i da pucaju vezice na njima. Grad, kao i u prijašnjim nabavama, i sada uvjetuje da one budu od polietilena s 90 posto udjela recikliranog materijala.

Predviđena je cijena od 3,2 milijuna eura bez PDV-a . Zanimljivo je da se u podacima o nabavi spominju i paketi od 26 komada u roli, ali se ne specificira o čemu je riječ, kao ni koliko paketa se traži, a nema ih ni u troškovniku nabave. Do sada su tako bile pakirane 60-litarske vrećice za plastiku pa se može pretpostaviti da je riječ o pogrešci koja se potkrala. Pitanje je samo hoće li zbog nje kada nabava bude raspisana doći i do povećanja ukupne cijene. Nakon što savjetovanje završi 26. kolovoza ona bi mogla biti raspisana do početka rujna.

Okvirni sporazum predviđa da onaj tko dobije posao može isporučiti za 2,35 milijuna eura (plus PDV ) 3.200.000 rola 10-litarskih vrećica s deset komada u roli, 1.700.000 rola od 20 litara i 300 tisuća rola vrećica od 40 litara. One trebaju biti isporučene u skladište Grada te deset trgovačkih lanaca. U drugoj grupi predviđena je nabava milijun paketa vrećica za biootpad zapremine 10 litara s 52 komada u svakom paketu te 250 tisuća rola (13 komada u paketu) 120-litarskih žutih vrećica za plastiku. Također se traži 250 tisuća vrećica u koje će biti zapakirane one za biootpad i plastiku.

Kada bi Zagrepčani mogli dobiti vrećice, ovisit će o zaprimljenim ponudama i eventualnim žalbama. Prije nekoliko dana iz Holdinga su za portal Mirovina.hr pojasnili da su od listopada 2023. do siječnja ove godine podijelili godišnju zalihu besplatnih žutih i smeđih vrećica za period do listopada 2024. To bi značilo da novih do listopada sasvim sigurno neće biti.

Najam kamiona za smeće

Osim što bi do rujna trebao krenuti u nabavku novih vrećica, Zagreb je ponovno krenuo potragu za tvrtkom s kojom bi za 1,32 milijuna eura plus PDV sklopio okvirni dvogodišnji sporazum za povremeni najam 12 kamiona za odvoz otpada.

Podsjetimo, proljetos je nabavljeno devet novih kamiona, a još 26 ih je naručeno i trebali bi stići do kraja ove ili početkom iduće godine. U jesen 2022. godine Zagreb je s tvrtkom Gradatin sklopio dvogodišnji okvirni sporazum o povremenom najmu 10 njihovih kamiona volumena od 10,1 do 18 kubnih metara za 6,3 milijuna kuna plus PDV. Grad sada traži 10 kamiona volumena od 10,1 do 18 kubnih metara i dva od 16,1 do 25 kubnih metara. Rok za dostavu ponuda je 16. rujna.