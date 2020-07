Zagreb je upravo objavio poziv građanima kojima je nastala šteta u nedavnoj poplavi, rok je jedan jedini dan

Predstavnici grada Zagreba objavili su javni poziv građanima koji su pretrpjeli štetu na imovini uslijed jakog nevremena koje je za vikend pogodilo područje grada Zagreba

Iz grada pozivaju sve sugrađane koji su pretrpjeli štetu na imovini uslijed jakog nevremena koje je za vikend pogodilo područje grada Zagreba da se jave predstavnicima svoje gradske četvrti. U prijavi je potrebno navesti podatke i dostaviti fotografije šteta (ukoliko postoje) putem maila. Ukoliko se netko ne služi mailom, predstavnike može kontaktirati putem telefona.

Rok za prijavu šteta je do četvrtka, 30. srpnja do 12:00 sati, no u slučaju potrebe on će se produžiti.

Svi kontakti Vijeća gradskih četvrti nalaze se na ovom linku.