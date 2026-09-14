MILIJUNSKI PROJEKT

Zagreb dobiva dom zdravlja za više od 24.000 pacijenata: Evo detalja

L. F./Hina

14.09.2026 u 14:34

Dom zdravlja Zagreb zapad – Ambulanta Špansko
Dom zdravlja Zagreb zapad – Ambulanta Špansko Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Grad Zagreb
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izgradnju Doma zdravlja Zagreb zapad – Ambulante Špansko u Ulici Matije Vlačića Ilirika 2, u vrijednosti od 18 milijuna eura bez PDV-a koja se pokriva u cijelosti iz gradskog proračuna

Nova ambulanta, kako navodi Ured gradonačelnika, gradit će se s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže, ukupne bruto površine veće od 5800 četvornih metara.

Zgrada je osmišljena kako bi pacijentima omogućila jednostavnije, brže i učinkovitije korištenje zdravstvenih usluga, napominje Ured i dodaje kako će se u prizemlju nalaziti glavni ulazi i javni sadržaji, dok će na višim etažama biti raspoređene ordinacije, čekaonice i ostali medicinski prostori.

U podzemnoj etaži, dodaje, bit će smješten radiološki odjel s RTG-om, CT-om, mamografijom i dentalnim RTG-om, uz tehničke i pomoćne prostore.

Ured ističe kako Grad Zagreb svoje nove vrtiće, škole i zdravstvene objekte projektira prema najvišim standardima zelene gradnje, u skladu sa smjernicama koje je izradila Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA).

U skladu s tim pristupom, novi dom zdravlja u Španskom projektiran je prema standardu nZEB, napominje Ured i dodaje kako će tako za grijanje i hlađenje koristiti dizalice topline, dok će na krovu biti postavljena fotonaponska elektrana snage 85 kilovata. Ured ističe kako se početak radova očekuje početkom 2027. godine.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je kako izgradnjom nove ambulante u Španskom žele stanovnicima osigurati dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Novoj ambulanti, napomenuo je, gravitirat će oko 24.000 stanovnika naselja Špansko te stanovnici gradske četvrti Stenjevec.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VJERNI SAVEZNIK

VJERNI SAVEZNIK

Misterij Kimovih vojnika: Ginuli su u tisućama, nestali s bojišta, a sada se vraćaju
desetak okupljenih

desetak okupljenih

FOTO Prosvjed nakon napada u zagrebačkoj školi: 'Ovo je mjesto s kojeg bismo trebali vrištati'
mursko središće

mursko središće

U Hrvatsku stigao američki način ukopa: Jefiniji je i nema troškova održavanja

najpopularnije

Još vijesti