Zadranin na krovu svijeta: Den Eror najmlađi Hrvat koji je osvojio Mount Everest

35-godišnji Den Eror najmlađi je Hrvat koji je osvojio najviši vrh na svijetu, Mount Everest. Uspon se odvijao u jako teškim vremenskim uvjetima, na temperaturi od -40 Celzijevih stupnjeva

Eror se dugo pripremao za ovaj podvig. Pet puta tjedno je odrađivao fizičke treninge, a morao se pripremati i mentalno jer su ovakvi podvizi psihički jako iscrpljujući. 'Sve je bilo odlično, no najteži je bio zadnji uspon. Budući da od odlaska iz kampa nisam jeo, savladao me umor i nisam imao snage u mišićima, ali sam skupio snage i nastavio dalje. Posebno me dotaknulo kada sam putem sreo ljude koji su pokušali osvojiti vrh, ali su zbog nedostatka snage ostali na mjestu. To je bilo pomalo zastrašujuće jer to je najbolji pokazatelj koliko je uistinu teško doći do vrha', rekao je Dan.