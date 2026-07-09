Zabočki Regenerator proglašen najuspješnijim arhitektonskim ostvarenjem 2025. godine

Nagrada 'Viktor Kovačić' dodjeljuje se za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva, a Regenerator je prema odluci stručnog žirija izabran između četiri nominirana projekta. Uz projekt iz Zaboka, nominirani su bili Dječji vrtić u Bibinjama autora Ive Letilović i Igora Pedišića, Poslovna zgrada NTH Davora Bušnje u Varaždinu te Sportska dvorana Račice Ivana Galića u Vodicama.

Stručni žiri istaknuo je kako je najveća kvaliteta Regeneratora činjenica da je uspio 'generirati novi centar grada'. U nekadašnjoj industrijskoj zoni Zaboka projekt uvodi novi model urbanosti – otvoren, javni i programski slojevit prostor koji povezuje kulturu, obrazovanje, poduzetništvo i društveni život.

Podsjećaju kako je kompleks organiziran kao sklop triju volumena oko središnjeg trga koji nije samo ulazni prostor, već stvarni javni forum i mjesto okupljanja građana. Koncertna dvorana, prostori za vježbanje glazbenika, art-kino, prostori udruga, hostel i radni prostori stvaraju raznoliku mrežu sadržaja koja omogućuje stalnu aktivnost i susret različitih generacija i korisnika.

Žiri je posebno naglasio da Regenerator nadilazi razinu pojedinačne arhitektonske intervencije te pokazuje kako pažljivo oblikovani javni sadržaji mogu postati pokretač urbane regeneracije. Projekt ne revitalizira samo industrijsku zonu, nego stvara novu društvenu i prostornu jezgru Zaboka.