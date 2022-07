Za vikend se zatvara zagrebački Most slobode; evo koji su obilazni pravci

Zagrebački Most slobode od petka od 20 sati do ponedjeljka do 4 sati zatvara se za sav promet, obavještavaju iz Ureda zagrebačkog gradonačelnika

Most slobode će, od petka, 8. srpnja od 20 sati do ponedjeljka, 11. srpnja, 4 sata biti zatvoren za sav promet kako bi se kvalitetno mogli izvesti radovi betoniranja i varenja prijelaznih naprava na mjestu prekida, što zbog vibracija nije moguće izvoditi pod prometnim opterećenjem, priopćili su iz zagrebačkog Ureda gradonačelnika. Za to vrijeme prometovat će se obilaznim pravcima: