Za produženi vikend ne trebate brinuti zbog vremena, evo što nas čeka

Nakon ponegdje više oblaka i samo rijetke kiše, u petak će ponovno diljem Hrvatske biti stabilnije, uz pretežno sunčano vrijeme, ali u većini unutrašnjosti i malo svježije, na Jadranu uz buru, mjestimice i jaku. Za vikend i početkom novoga tjedna opet posvuda toplije, uz mogućnost gdjekojeg pljuska, vremenska je prognoza koju donosi HRT

Petak - pretežno sunčano, bura, ponegdje svježije U istočnoj Hrvatskoj u noći i ujutro još dosta oblaka iz kojih lokalno može pasti malo kiše, a zatim će se razvedravati. Jutarnja temperatura od 10 do 12 °C, a poslijepodne i do 5 °C niža nego u četvrtak. Sjeverni vjetar će oslabjeti, a poslijepodne će puhati uglavnom slab jugoistočni i istočni. I u središnjoj Hrvatskoj će vjetar u noći oslabjeti, ali će još prevladavati oblačno. Danju smanjenje naoblake, a poslijepodne i prevladavajuće sunčano. Najniža temperatura od 9 do 11 °C, a najviša dnevna između 20 i 22 °C, donosi vremenska prognoza HRT-a.

Nakon mjestimice malo kiše, u gorju u početku umjereno do pretežno oblačno, zatim postupno razvedravanje. Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano uz umjerenu, u noći i ujutro podno Velebita i jaku buru s olujnim udarima. Poslijepodne će bura sasvim oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, u noći i prijepodne ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura od 17 °C u Gorskom kotaru do 24 °C na moru.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije nastavlja se pretežno sunčano vrijeme, a uz slabu, u početku i umjerenu buru bit će i malo toplije nego u četvrtak. Najniža temperatura od 11 °C u Zagori do 16 °C na obali, a najviša dnevna oko 26 °C. I na jugu Hrvatske sunčano, najčešće i vedro. Ujutro ponegdje slaba bura, a poslijepodne sjeverozapadnjak, uz većinom malo valovito more. Najniža jutarnja temperatura oko 15 °C, a najviša dnevna od 24 do 26 °C.