Za poklon bonove 840 umirovljenika Zabok osigurao 172 tisuće kuna

Grad Zabok obavijestio je u petak svoje umirovljenike, a riječ je o njih 840, kako će i ove godine dobiti poklon bonove, za tu je namjenu u gradskom proračunu rezervirao 172 tisuće kuna

Umirovljenici će, ovisno o mirovini, dobiti po 300, odnosno 200 kuna. Za četrdeset umirovljenika, čija mirovina iznosi do tisuću kuna, osigurano je 300 kuna, a za one s mirovinama od 1001 do 2000 kuna, a to je 800 umirovljenika, osigurano je 200 kuna.