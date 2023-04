Za ne povjerovati: Bakterije otporne na antibiotike otkrivene i u oblacima!

"Te bakterije obično žive na lišću ili u tlu", rekao je u petak glavni autor studije Florent Rossi u razgovoru za AFP.

"Otkrili smo da ih je vjetar nosio u atmosferu i da su mogle prevaliti na velike udaljenosti pa čak i obići zemaljsku kuglu na velikim visinama zahvaljujući oblacima", dodaje.

Kako bi došli do ovih zaključaka, istraživači sa Sveučilišta Laval u Quebecu i Sveučilišta Clermont Auvergne su pomoću "usisavača" velike brzine uzeli uzorke iz oblaka koji su se formirali iznad Puy de Dômea, uspavanog vulkana u središnjoj Francuskoj, a to su činili u razdoblju od rujna 2019. do listopada 2021.