Za manje od mjesec dana preuzimamo kormilo Europske unije, jesmo li spremni?

U Zagrebu su boravili predsjednik Europskog parlamenta David Sasoli te predstavnici klubova zastupnika. Povod - hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije koje počinje za manje od mjesec dana

'Vijeće zajedno s Parlamentom donosi većinu europskog zakonodavstva i treba imati dobru suradnju', naglasila je.

'Na predsjedanje SDP ne gleda s nikakvim pretjerivanjem koje se inače da osjetiti kao da smo nečim posebno zaslužili, a nismo', rekao je Davorko Vidović, politički tajnik SDP-a.

Došli smo, kaže, na red stjecajem okolnosti a to je nešto što čeka svaku zemlju članicu. Naglašava da je to vrlo zahtjevan posao za našu administraciju i skupa je to priča, kaže, koštat će pola milijarde kuna.

'Pitanje je koji su to benefiti za Hrvatsku i hoćemo li iskoristiti ono što predsjedanje potencijalno nosi. Mi vidimo dobru priliku da utječemo na financijski plan, na smanjenje za 7 posto kohezijskih troškova, nama se to čini posebno važno. Važno je i po čemu će biti zapamćen taj naš mandat. Za sada vidim jedino možda rješavanje problema s prolongiranjem pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, možda se to ipak realizira tijekom našeg mandata što bi bila dobra stvar', rekao je.

'Prioriteti su posloženi tako da ih je mogla prezentirati bilo koja članica EU-a, svima su prihvatljivi, usklađeni su s globalnim ciljevima Ujedinjenih naroda, s temeljnim dokumentima EU-a i ne mogu biti sporni. Možemo razgovarati jesu li mogli biti uži, otvoriti neka nova pitanja kao što je Estonija otvorila pitanje digitalizacije', rekao je prof. dr. sc. Goran Bandov.

U ovom trenutku, kaže, ne može prepoznati naš prioritet. 'Mi smo država koja čvrsto zagovara mir jer smo jedina država EU-a koja je u suvremenom razdoblju grubo osjetila rat i jedini smo koji smo mogli nametnuti tu temu, tu smo imali jedan specifikum', kaže i naglašava da smo mogli nametnuti i pitanje otoka, transplantacije, stvari u kojima smo specifični. - Predsjedavajući ne može nametati zaključke ali je koordinator, neutralni ste u toj koordinaciji i pokušavate uspostaviti balans interes', kaže Bandov.

Što se tiče brexita, objasnio je da će se to pitanje događati i ako bismo mogli na neki način postići dogovor za financijski okvir iako će on biti tek u narednom predsjedavanje Njemačke u konačnici dogovoren, to bi bio ogroman uspjeh.

Frka - Petešić je naglasio da Hrvatska ima najsvježija znanja o proširenju te ima ekspertizu, kaže, kakvu nitko drugi nema. 'Premijer je sigurno najkompetentniji u Vijeću u poznavanju tehnologije pregovora i pristupanju EU. Kada on govori o proširenju, onda govori najveći ekspert oko tog stola. To je tema o kojoj mi najbolje znamo i na kojoj se očekuje hrvatska dodana vrijednost', rekao je. Tihomir Vinković, vanjskopolitički komentator HRT-a uključio se u razgovor iz Bruxellessa.

Naglasio je da Finska nije iskoristila svoje predsjedanje niti da se dogovori brexit, niti da se krene dalje s proširenjem. Ona je, kaže, prva zemlja otkada se proširenje događa da nijedna zemlja nije otvorila nijedno poglavlje i da nitko nije počeo pregovori i to su stvari koji sada čekaju Hrvatsku.

'Hrvatska je spremna za predsjedanje, treba nam malo više samosigurnost i samopoštovanja i vidjet ćete koliko ćemo uspjeti - poručio je i naglasio da se u Bruxellessu radi puno, da se svaki dan događaju puno susreta, sastanke te da smo dobro pripremljeni i spremni.

Frka je napomenuo da osim u Zagrebu, predsjedanje će se održavati diljem Hrvatske i u Bruxellessu te će biti odlična prilika da puno ljudi upozna Hrvatsku, a to su ljudi koji odlučuju na ključnim razinama EU, kaže.

'Bit će vrlo izazovno, no naš glavni prioritet će biti donošenje višegodišnjeg financijskog okvira. To je europski proračun, proračun za sljedećih 7 godina, bez njega se ne može govoriti o daljnjem financiranju projekata u Europskoj uniji a to nikako neće biti lako', objasnila je Brnjac i poručila kako je posebna čast predsjedati Vijećem i kako možemo pokazati vidljivost Hrvatske u EU a i građanima približiti Europsku uniju, omogućiti im da vide koji su to prednosti i benefiti europskog društva.