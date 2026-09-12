BRICS usvojio deklaraciju o Bliskom istoku: SAD-u poslali jasnu poruku

Deklaracija, usvojena prvog dana godišnjeg sastanka na vrhu čelnika BRICS-a u New Delhiju, uslijedila je u trenutku kada su Sjedinjene Države i Iran nastavili s uzajamnim napadima nakon stanke u sukobima u većem dijelu kolovoza.

Blok BRICS je ekonomsko savezništvo Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, Egipta, Etiopije i Indonezije, a uključuje i Iran i Ujedinjene Arapske Emirate, saveznike Washingtona, zbog čega se očekivalo da će postizanje konsenzusa o zajedničkoj izjavi biti posebno zahtjevan zadatak za domaćina - New Delhi.

"Izražavamo duboku zabrinutost zbog nastavka eskalacije napetosti na Bliskom istoku i pozivamo na maksimalnu suzdržanost kao i izbjegavanje poteza koji bi mogli dodatno pogoršati situaciju", stoji u "Deklaraciji iz New Delhija".