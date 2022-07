Vujčić: Uvođenje eura ne bi trebalo značajnije utjecati na stopu inflacije

Uvođenje eura ne bi trebalo imati nikakav značajniji utjecaj na stopu inflacije, rekao je guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić večeras u HTV-ovom središnjem Dnevniku.

Rekao je i da ne treba misliti da će dizanje kamatnih stopa značajno usporavati gospodarski rast jer je srednjoročno glavni rizik za usporavanje gospodarskog rasta - visoka stopa inflacije.

Govoreći o ulozi HNB-a, Vujčić je rekao da Europska središnja banka već sada ima značajan utjecaj na monetarnu situaciju u Hrvatskoj, kao i u cijeloj Europi. 'Mi sad postajemo sukreator monetarne politike Europske središnje banke i Hrvatska narodna banka će do 1. 1., kada ulazimo u eurozonu, sasvim sigurno imati kamatne stope iste kakve će imati Europska središnja banka 1. 1. kako ne bi došlo do promjene monetarne politike u tom trenutku', rekao je Vujčić, dodajući da HNB u ovom trenutku ima nešto više kamatne stope nego ECB, ali da očekuju da će se to do kraja godine izjednačiti.