Vučić nakon susreta s Porfirijem: Nisu Srbi izašli na barikade jer im je to palo na pamet

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratili su se javnosti nakon zajedničkog sastanka

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se na gostoprimstvu patrijarhu Porfiriju, te naglasio da zabrana ulaska patrijarha na Kosovo najbolje govori o onima koji su to organizirali.

'Potrebno je Srbe protjerati s Kosova, jer je to jedino rješenje za sve njih. Putevima nitko južno od Ibra ne ide, to koriste Srbi na sjevera. A zašto žurite, zašto nam govore da sklanjamo barikade, kao da smo ih mi iz Beograda postavili. Ono što se sada događa, mi vodimo razgovore s ljudima iz međunarodne zajednice, koji su teški. Nisu Srbi izašli na barikade jer im je to palo na pamet, a najsmješnije je kad Svećlja kaže da bismo napali teritorijalni integritet', napomenuo je.

'Ja sam u rujnu rekao, kad sam vidio kako nas žele zgromiti i zdrobiti, nemojte sumnjati da će se to nastaviti. Pa i ovo da nekako prevaziđemo, čisto sumnjam da će doći do razgovora, kad oni ne žele nikakav dijalog', rekao je Vučić