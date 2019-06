Vučić najavio investicije u velike projekte u Srbiji vrijedne do deset milijardi eura

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do kraja ove godine biti pokrenut novi i do sada najveći investicijski i razvojni ciklus na državnoj razini, vrijedan pet do deset milijardi eura, koji će trajati četiri do pet godina

Investicijski ciklus podrazumijeva projekte za razvoj cijele Srbije, rekao je Vučić novinarima u nedjelju tijekom posjeta gradilištu projekta Beograd na vodi (BNV). Taj projekt vodi investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ugovor je potpisan 2016. i Vlada Srbije bit će vlasnik trećine kapitala BNV-a, koji je proglašen projektom od nacionalne važnosti i "značajno će pokrenuti srpsko gospodarstvo i uposliti građevinsku industriju".

Najavljujući novi investicijski ciklus, Vučić je rekao da će novac biti uložen u velike i kapitalne infrastrukturne projekte uz očekivanje da će ta ulaganja podići gospodarski rast zemlje za više od pet ili šest posto. "Razgovarao sam danas s predsjednicom vlade (Anom Brnabić) i ministrom financija (Sinišom Malim), i prije Nove godine izaći ćemo s novim prijedlogom velikog, do sada najvećeg, investicijskog plana za razvoj i napredak Srbije. Sada imamo prvi put priliku da to učinimo", rekao je Vučić. On je u okviru tog petogodišnjeg državnog plana najavio ulaganja u završetak željezničkog i cestovnog Koridora 10, izgradnju metroa u Beogradu, gradnju kanalizacijske mreže i pročistača za vodu "i sve drugo u čemu zaostajemo za zapadnom Europom".