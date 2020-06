Vučić komentirao sramotne poruke navijača iz Zagreba: Ti ljudi trebaju ići na liječenje jer su pedofili!

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je neprimjerene poruke mladića koji su s navijačkim obilježjima Bad Blue Boysa, HOS-ovim zastavama te bengalkama u rukama razvukli u četvrtak navečer na zagrebačkoj Kustošiji transparent “J...t ćemo srpske žene i djecu” i urlali “Ubi, ubi Srbina” na terasi jedne zgrade u Kustošijanskoj ulici

Vučić je kazao da to govori više o onima koji su odgovorni za taj čin te da je siguran da se ne radi o stavu većine hrvatskih građana.

Osvrnuo se i na to da je on stalna tema hrvatskih medija te kazao da se to nije događalo njegovim prethodnicima, jer je Srbija tada bila slaba, prenosi Jutarnji list.