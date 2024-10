Vučić je u Dubrovniku opet izdao Putina: Ako mu ne dođe na noge u Kazan...

Čovjek koji prezire more i koji mu je posljednji put prišao blizu kada je, prema vlastitom priznanju, sredinom osamdesetih švercao tenisice iz Turske, čovjek koji je obećao da nikada neće ići na hrvatsku obalu, pojavio se 9. listopada u Dubrovniku. Čovjek koji je prije dvadesetak dana Rusiji obećao da će uvijek biti uz nju, u Dubrovniku je potpisao tekst deklaracije samita Ukrajine i Jugoistočne Europe, u kojoj zemlje sudionice jamče pomoć Ukrajini i zaštiti njezinog teritorijalnog integriteta.

A tjedan-dva prije nego što je potpisala Dubrovačku deklaraciju, ruka predsjednika Srbije bila je na grudima ruskog veleposlanika u Ujedinjenim narodima. Uz orden i zahvalnost za potporu Rusije.

Tom je prilikom Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Ruske Federacije pri UN-u izjavio kako 'Rusija i Srbija njeguju odnose koji traju stoljećima, i to ne bilo kakve, već prijateljske i bratske. Dijelimo isti pogled na svijet, branimo iste vrijednosti i načela'.

Predsjednik Srbije iste vrijednosti i načela mogao bi braniti na ruskom jeziku već od 22. do 24. listopada na summitu BRICS-a u Kazanu, no po svemu sudeći, kratak susret s Nebenzjom u New Yorku bit će posljednja prilika u kojoj je Vučić pokazao svoje znanje ruskog.

Do summita u Kazanu ostalo je još devet dana, a posljednji put se o njemu govorilo početkom rujna, kada je stigao poziv iz Rusije, s najvišeg mjesta.