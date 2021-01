Vrijeme iznadprosječno toplo, na Jadranu i vjetrovito i kišovito

Danas se očekuje promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom i lokalno obilnom na Jadranu i uz njega, javlja Državni hidrometeorološki zavod

Duž obale povremeno može i zagrmjeti, a u drugom dijelu dana uz pad temperature kiša će u višem gorju prijeći u susnježicu i snijeg. I dalje razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, u gorju i na Jadranu mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna uglavnom od 10 do 15 °C, u drugom dijelu dana u gorju te na sjevernom Jadranu malo niža, prognozira DHMZ.