Vrdoljak: Ne dao Bog da otvorim tekicu i kažem tko me je sve zvao

Predsjednik Hrvatske narodne stranke (HNS) Ivan Vrdoljak izjavio je u nedjelju da će stranka na predstojećim parlamentarnim izborima nastupiti samostalno, a nakon izbora će razgovarati s onima koji nas neće vraćati u ideološke podjele i Drugi svjetski rat.

Uoči izborne skupštine osječko-baranjskog HNS-a Vrdoljak je tako odgovorio na upite novinara u kakvom je stanju koalicija s HDZ-om i s kime će nakon parlamentarnih izbora ići u koaliciju jer ih se "SDP odrekao, a možda ni glasači HNS-a nisu najbolje prihvatili koaliciju s HDZ-om". Podsjetio je da je HNS dva puta nastupio sa SDP-om na parlamentarnim izborima, a prije toga svaki put samostalno. "HNS je 2003. i 2007. nastupio samostalno na izborima, i tako će biti 2020 godine, a nakon izbora ćemo razgovarati s onima koji nas neće vraćati u ideološke podjele, u povijest i 2. svjetski rat, kojima glavna politika neće biti da nekoga mrze i ne priznaju mu slobodu, već će Hrvatsku povući naprijed. Onda će naravno doći potencijalni razgovori sa svima onima koji su nam se približili", poručio je Vrdoljak.

Na upit je li izjava za vraćanje unatrag bila primjedba koalicijskom partneru na državnoj razini, odogovorio je kako je to "bila opaska svima koji se uključuju u politiku i glavni interes im je da sličimo na neku povijesnu Hrvatsku, za koju ne misli da je bila previše blistava". "To nije bilo fokusirano ni na jednog pojedinca ili grupicu, već na politiku kao takvu, jer stvarno ne mislim da nam treba Hasanbegović, ili ljudi koji će pričati kako je 'za dom spremni' vrlo pristojan i kulturan pozdrav, i da je ustaški pokret imao malih anomalija, ali je bio simpatičan. To je bolesno, ja ne želim niti da se u Hrvatskoj o tome više priča, a ne da nam to bude vodeća politika u državi", istaknuo je predsjednik HNS-a.