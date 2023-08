Vraćaju se pravo ljeto i vrućine, evo kada se ponovno očekuje kiša

Ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje sunčan, tek ponegdje s malo oblaka. Ujutro nakratko uz Savu ponovno može lokalno biti magle, a najniža temperatura bit će od 12 do 14 °C. Danju vruće - najviša temperatura između 30 i 32 °C, te slab do umjeren istočni vjetar.

Na sjevernom Jadranu će temperatura zraka i u ponedjeljak rasti do 33 °C, a u Lici do 28 °C. Posvuda na zapadu zemlje obilje sunca, tek ponegdje u gorju popodne može biti male naoblake. U kotlinama ujutro mjestimice magla. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na sjevernom Jadranu u noći i ujutro slaba i umjerena bura, popodne vjetar s mora koje će biti mirno i malo valovito.

U Dalmaciji sunčano no u njezinoj unutrašnjosti poslijepodne postoji mogućnost za slab razvoj oblaka. Ujutro burin, a od sredine dana slab do umjeren većinom jugozapadni vjetar uz malo valovito more. Najviša dnevna temperatura od 30 °C na obali do 33 °C u zaobalju, a jutarnja podjednaka nedjeljnoj.

Topla noć bit će i na jugu Hrvatske, danju vruće - oko 30 °C, a u dolini Neretve i više. Sunce će dominirati nebom uz možda poneki oblačić nad kopnom, odakle će ujutro puhati burin. Poslijepodne pak uglavnom slab jugozapadnjak, na otvorenom u okretanju na sjeverozapadnjak uz moguće umjereno valovito more.