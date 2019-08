Vozači, oprez: Hodočasnici na cestama, pojačan promet i ograničenje brzine zbog jakog vjetra

Zbog trećeg produženog vikenda u kolovozu i pohoda vjernika na marijanska svetišta u Sinju, Krasnu, na Trsatu u Rijeci, u Aljmašu i Mariji Bistrici, u Hrvatskom autoklubu danas očekuju pojačan promet i gužve već od ranih jutarnjih sati. Vozači se upozoravaju na mnogobrojne hodočasnike pješake kojih će na hrvatskim cestama biti tijekom jutarnjih sati

Turističke gužve očekuju nas od petka do ponedjeljka uglavnom u smjeru unutrašnjosti, odnosno graničnih prijelaza sa Slovenijom na izlasku iz zemlje te sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom na ulasku u zemlju. Trajekti i katamarani plove prema ljetnom plovidbenom redu. U većini pristaništa i luka očekuje se gust promet uz čekanja, po potrebi uvodit će se dodatne linije, piše HAK u svojoj prometnoj prognozi.

Tijekom subote, zbog što bolje protočnosti, djelatnici autocesta i policijski službenici regulirat će promet na naplatnoj postaji Demerje. Ondje će se, tijekom vršnih opterećenja, cestarina moći platiti i gotovinom, dok se ostalim danima smije plaćati samo kreditnim i debitnim karticama, odnosno ENC uređajima.

Zabrana za teretna vozila

Ograničenja za teretna motorna vozila iznad 7,5t u četvrtak vrijede od 14 do 23 sata, u subotu od 4 do 14 sati, te u nedjelju od 12 do 23 sata. .

Zabrana se odnosi na važnije državne ceste: DC8 (Jadranska magistrala), DC9 (Metković-Opuzen), DC21 (Kaštel-Kanfanar), DC23 (Žuta Lokva-Senj), ... pa se na tim cestama očekuje i nešto protočnija vožnja. Zabrane nema na autocestama kao niti na državnoj cesti 1, Ličkoj magistrali.