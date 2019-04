Vojni zapovjednik priznao ubojstva sedam žena i djece, sumnja se da ih je usmrtio najmanje 30

Vojni zapovjednik Nikos Metaxas priznao je ubojstvo pet žena i dviju djevojčica na Cipru, objavio je u nedjelju Jutarnji list, navodeći kako se strahuje da je prvi serijski ubojica na Cipru ubio čak 30 ljudi.

Ističu da je policija do osumnjičenika došla prateći online poruke Marry Tiburcio i one su nedvojbeno vodile do časnika Metaxasa. Ubojstvo treće žrtve, također filipinskog porijekla, 31-godišnje Maricar Valdez Arquiola koja je nestala potkraj 2017. godine, osumnjičeni je prvo negirao, ali je naknadno ipak priznao nakon što je svjedok rekao da je osumnjičenik u mobitelu imao njezine fotografije i privremene dozvole za boravak. Nakon toga Metaxas je istražitelje uputio do vojnog strelišta, udaljenog oko 14 kilometara od rudarskog okna.